LF: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LF hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1113,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 750,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 461,91 Milliarden KRW gegenüber 430,25 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at