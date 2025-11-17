LF stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LF äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 843,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LF 954,00 KRW je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,13 Prozent auf 398,64 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 481,03 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

