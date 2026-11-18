LF hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1036,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 843,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 429,12 Milliarden KRW gegenüber 398,64 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at