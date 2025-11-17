|
17.11.2025 06:31:29
LFTD Partners informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
LFTD Partners hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 9,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,7 Millionen USD umgesetzt.
