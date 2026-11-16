|
16.11.2026 06:31:29
LFTD Partners: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
LFTD Partners hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LFTD Partners in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen USD im Vergleich zu 9,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!