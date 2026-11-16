LFTD Partners: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LFTD Partners hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LFTD Partners in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,8 Millionen USD im Vergleich zu 9,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at