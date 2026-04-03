LFTD Partners vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LFTD Partners hat sich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das vergangene Quartal hat LFTD Partners mit einem Umsatz von insgesamt 8,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,83 Prozent verringert.

LFTD Partners vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,680 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,92 Millionen USD – eine Minderung um 1,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,33 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at