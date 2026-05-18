LFTD Partners: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LFTD Partners hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

LFTD Partners vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 9,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at