LG Aktie
WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009
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08.10.2026 11:49:00
LG: Diese HomeKit-Produkte sind offenbar geplant
Bisher lieferte LG schon Mac-Bildschirme nach Apples Spezifikationen. Nun scheint die Kooperation auf Smart-Home-Zubehör ausgedehnt zu werden. Das zeigen Leaks.
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