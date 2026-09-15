LG Aktie
WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009
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15.09.2026 06:10:00
LG äußert sich zu Vorwürfen bezüglich Smart-TV-Tracking
LG hat auf die Untersuchung von Gamers Nexus zu Smart-TVs reagiert. Der Hersteller erläutert die ACR-Funktion, bleibt bei vielen Vorwürfen jedoch vage.
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