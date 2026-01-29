LG Chem gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LG Chem hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7084,11 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LG Chem ein EPS von -24253,000 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 11 197,13 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 9,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LG Chem 12 336,60 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12481,460 KRW. Im Vorjahr hatten -19600,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,10 Prozent auf 45 932,17 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 48 916,10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 1586,545 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 45 864,83 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at