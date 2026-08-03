LG Chem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LG Chem lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte LG Chem einen Gewinn von -1,980 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 9,44 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at