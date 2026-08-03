LG Chem öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LG Chem lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 853,33 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -5549,000 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14 175,90 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 11 417,71 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 351,67 KRW sowie einen Umsatz von 13 684,61 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at