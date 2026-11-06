LG Chem öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LG Chem hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7664,68 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 1570,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 15 496,00 Milliarden KRW gegenüber 11 196,17 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at