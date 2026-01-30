|
LG Chem präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
LG Chem äußerte sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,45 USD. Im Vorjahresquartal waren -8,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat LG Chem 7,73 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,83 Milliarden USD umgesetzt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,390 USD. Im Vorjahr hatten -7,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 32,32 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 35,87 Milliarden USD umgesetzt.
