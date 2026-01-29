LG Chem: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LG Chem ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LG Chem die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7084,11 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13529,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,24 Prozent auf 11 197,13 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Chem 12 336,60 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -12481,460 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LG Chem ein EPS von -8826,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat LG Chem im vergangenen Geschäftsjahr 45 932,17 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LG Chem 48 916,10 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 1521,786 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 45 860,33 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at