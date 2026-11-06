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06.11.2026 06:31:28
LG Chem stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LG Chem hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -7664,68 KRW. Ein Jahr zuvor waren 1520,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15 496,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LG Chem einen Umsatz von 11 196,17 Milliarden KRW eingefahren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 2598,098 KRW gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 14 978,54 Milliarden KRW taxiert.
Redaktion finanzen.at
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