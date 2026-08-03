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03.08.2026 06:31:29
LG Chem verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LG Chem hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 853,33 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -5549,000 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 14 175,90 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11 417,71 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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