LG Chem veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LG Chem lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 5714,02 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LG Chem noch ein Gewinn pro Aktie von 7004,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat LG Chem 11 196,20 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12 670,40 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at