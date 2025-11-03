LG Chem zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LG Chem hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5714,02 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6954,00 KRW erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,63 Prozent auf 11 196,20 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12 670,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at