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01.05.2026 06:31:29
LG CNS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
LG CNS veröffentlichte am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
LG CNS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 830,58 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 601,98 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 1 315,00 Milliarden KRW gegenüber 1 211,38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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