|
02.11.2026 06:31:29
LG CNS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
LG CNS hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 850,87 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG CNS 1083,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 522,34 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 664,30 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!