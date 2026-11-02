LG CNS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LG CNS hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 850,87 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG CNS 1083,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 522,34 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 664,30 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at