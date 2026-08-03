LG CNS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LG CNS hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1222,78 KRW. Im letzten Jahr hatte LG CNS einen Gewinn von 1018,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 520,83 Milliarden KRW – ein Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LG CNS 1 460,16 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at