LG CNS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LG CNS hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1876,75 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LG CNS 1360,78 KRW je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 1 935,66 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LG CNS 2 024,21 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1631,66 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 2 121,60 Milliarden KRW geschätzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4563,91 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 3762,28 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6 129,54 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5 982,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 4301,82 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 6 308,82 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at