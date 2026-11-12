LG Corp Earnings Fall In Q3

(RTTNews) - LG Corp. (003550.KS), on Thursday, reported lower net income in the third quarter of 2026 compared with the previous year.

For the third quarter, net income attributable to the shareholders of the parent company declined 34.4 percent to KRW 206.84 billion from KRW 315.30 billion in the previous year.

Operating income declined 21.8 percent to KRW 327.68 billion from KRW 418.94 billion in the prior year.

Sales increased to KRW 2.04 trillion from KRW 2 trillion in the previous year.

LG Corp is currently trading 1.88% lesser at KRW 88,900 on the Korean Stock Exchange.