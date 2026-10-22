LG.Philips LCD Aktie
WKN: A0B68Y / ISIN: US50186V1026
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22.10.2026 07:04:28
LG Display Q3 Operating Income Drops On Weak Sales; Turns To Net Profit
(RTTNews) - LG Display Co., Ltd. (LPL, 034220.KS), a South Korean electronics company, reported Thursday lower operating profit in its third quarter, while it turned to a net profit amid weak net sales.
In the third quarter, operating income fell 42% to 250.568 billion Korean won from last year's 431.037 billion won.
Net income attributable to shareholders of parent company was 746.747 billion won, compared to loss of 20.658 billion won a year ago.
Sales dropped 10 percent to 6.277 trillion won from prior year's 6.957 trillion won.
In South Korea, the shares were trading 1.36 percent lower at 7,250.00 won.
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