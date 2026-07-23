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23.07.2026 06:31:29
LG Display stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LG Display präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 809,28 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1732,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat LG Display mit einem Umsatz von insgesamt 5 612,06 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 586,96 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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