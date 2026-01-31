LG Electronics Aktie
WKN: 576798 / ISIN: US50186Q2021
|
31.01.2026 17:04:00
LG Electronics: Kerngeschäft schwächelt, Roboter sind die Zukunft
LG Electronics verkündet einen Rekordumsatz, aber das Kerngeschäft mit Displays schwächelt. In Zukunft will man sich davon unabhängiger machen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LG Corp Pfd Shs Non-Voting
|
12.11.25
|Ausblick: LG stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.09.25
|US agents raid Hyundai-LG site as Trump migrant crackdown escalates (Financial Times)
|
13.08.25
|Ausblick: LG zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu LG Corp Pfd Shs Non-Voting
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LG Corp Pfd Shs Non-Voting
|71 600,00
|0,14%
|LG Corp
|92 400,00
|1,09%
|LG Electronics Inc
|100 900,00
|1,00%
|LG Electronics Inc Pfd Shs Non-voting
|50 700,00
|0,20%
|LG Electronics Inc Pfd Shs Sp. Glb. Deposit.Receipt Repr.1-2 Non-Vot.Pfd Shs-144A
|14,00
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.