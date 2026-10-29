LG Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LG Electronics hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3683,10 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LG Electronics ein EPS von 2138,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent auf 23 824,10 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21 873,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at