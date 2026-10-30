LG Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LG Electronics hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LG Electronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,80 Milliarden USD im Vergleich zu 15,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at