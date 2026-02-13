LG Electronics India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LG Electronics India hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,44 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 42,97 Milliarden INR geschätzt.

