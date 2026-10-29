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29.10.2026 06:31:29
LG Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
LG Electronics gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3683,10 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2151,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21 873,77 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23 824,10 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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