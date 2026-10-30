LG Electronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LG Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD gegenüber 0,770 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LG Electronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,77 Milliarden USD im Vergleich zu 15,79 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at