LG Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LG Electronics äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2138,58 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 281,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21 873,70 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 22 176,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at