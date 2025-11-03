LG Electronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LG Electronics hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2138,58 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 268,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21 873,70 Milliarden KRW – eine Minderung von 1,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22 176,37 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at