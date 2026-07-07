LG Aktie

LG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009

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07.07.2026 04:21:26

LG Energy profit misses estimates as slow EV demand hits

The company is shifting multiple EV production lines to ramp up ESS cell output to at least 60 Gwh from 36 GWhWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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