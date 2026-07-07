LG Aktie
WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009
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07.07.2026 04:21:26
LG Energy profit misses estimates as slow EV demand hits
The company is shifting multiple EV production lines to ramp up ESS cell output to at least 60 Gwh from 36 GWhWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu LG Corp Pfd Shs Non-Voting
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04.02.26
|Ausblick: LG öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu LG Corp Pfd Shs Non-Voting
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