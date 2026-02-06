LG Energy Solution-Aktie in Rot: Übernahme von Stellantis-Anteilen an NextStar Energy

Der Multimarkenautokonzern Stellantis wird seinen 49-prozentigen Anteil an einem kanadischen Batterie-Joint-Venture an seinen südkoreanischen Partner LG Energy Solution verkaufen.

Beide Unternehmen teilten am Freitag mit, dass LG Energy Solution die vollständigen Eigentumsrechte an NextStar Energy erwerben wird, um dessen breiten Kundenstamm, einschließlich der Energiespeichersystembranche, besser bedienen zu können.

LG wird die Anteile von Stellantis am 30. Juni für 100 Dollar kaufen, teilte der Batteriehersteller in einer separaten Meldung an die Aufsichtsbehörde mit. Der Preis scheint symbolisch zu sein. LG wollte 1,46 Milliarden US-Dollar für seine 51 Prozent in das Joint Venture investieren, während Stellantis 980 Millionen Dollar für die restlichen Anteile bereitstellte. LG erklärte, dass seine Investition noch nicht abgeschlossen sei.

Stellantis und LG hatten sich 2022 zusammengeschlossen, um Kanadas erste große Batteriefabrik in Windsor in der Provinz Ontario zu bauen. Bislang wurden laut einer früheren Erklärung mehr als 5 Milliarden kanadische Dollar, umgerechnet 3,65 Milliarden US-Dollar, in NextStar Energy investiert.

Der geplante Eigentümerwechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich globale Automobilhersteller aufgrund der nachlassenden Nachfrage in Nordamerika aus Elektrofahrzeugprojekten zurückziehen, nachdem die Trump-Regierung die Steuergutschriften für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge in den USA gestrichen hat. Globale Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien passen ihre Produktion an die schleppende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen an und diversifizieren und erweitern gleichzeitig ihren Kundenstamm über den Automobilsektor hinaus.

Die LG Energy-Aktie notierte in Südkorea letztlich 2,53 Prozent tiefer bei 385.000 Won.

Von Kwanwoo Jun

DOW JONES