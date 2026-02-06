Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Investition
|
06.02.2026 16:00:40
LG Energy Solution-Aktie in Rot: Übernahme von Stellantis-Anteilen an NextStar Energy
LG wird die Anteile von Stellantis am 30. Juni für 100 Dollar kaufen, teilte der Batteriehersteller in einer separaten Meldung an die Aufsichtsbehörde mit. Der Preis scheint symbolisch zu sein. LG wollte 1,46 Milliarden US-Dollar für seine 51 Prozent in das Joint Venture investieren, während Stellantis 980 Millionen Dollar für die restlichen Anteile bereitstellte. LG erklärte, dass seine Investition noch nicht abgeschlossen sei.
Stellantis und LG hatten sich 2022 zusammengeschlossen, um Kanadas erste große Batteriefabrik in Windsor in der Provinz Ontario zu bauen. Bislang wurden laut einer früheren Erklärung mehr als 5 Milliarden kanadische Dollar, umgerechnet 3,65 Milliarden US-Dollar, in NextStar Energy investiert.
Der geplante Eigentümerwechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich globale Automobilhersteller aufgrund der nachlassenden Nachfrage in Nordamerika aus Elektrofahrzeugprojekten zurückziehen, nachdem die Trump-Regierung die Steuergutschriften für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge in den USA gestrichen hat. Globale Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien passen ihre Produktion an die schleppende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen an und diversifizieren und erweitern gleichzeitig ihren Kundenstamm über den Automobilsektor hinaus.
Die LG Energy-Aktie notierte in Südkorea letztlich 2,53 Prozent tiefer bei 385.000 Won.
Von Kwanwoo Jun
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellantis
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Stellantis: Kehrtwende bei Elektroautos - 22 Milliarden Dollar abgeschrieben (Spiegel Online)
|
06.02.26
|CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|ROUNDUP: Stellantis schockt mit Riesenabschreibung für US-Elektroauto-Kehrtwende (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shs
|395 000,00
|-1,86%
|Stellantis
|6,15
|-24,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.