Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investition 06.02.2026 16:00:40

LG Energy Solution-Aktie in Rot: Übernahme von Stellantis-Anteilen an NextStar Energy

LG Energy Solution-Aktie in Rot: Übernahme von Stellantis-Anteilen an NextStar Energy

Der Multimarkenautokonzern Stellantis wird seinen 49-prozentigen Anteil an einem kanadischen Batterie-Joint-Venture an seinen südkoreanischen Partner LG Energy Solution verkaufen.

Beide Unternehmen teilten am Freitag mit, dass LG Energy Solution die vollständigen Eigentumsrechte an NextStar Energy erwerben wird, um dessen breiten Kundenstamm, einschließlich der Energiespeichersystembranche, besser bedienen zu können.

LG wird die Anteile von Stellantis am 30. Juni für 100 Dollar kaufen, teilte der Batteriehersteller in einer separaten Meldung an die Aufsichtsbehörde mit. Der Preis scheint symbolisch zu sein. LG wollte 1,46 Milliarden US-Dollar für seine 51 Prozent in das Joint Venture investieren, während Stellantis 980 Millionen Dollar für die restlichen Anteile bereitstellte. LG erklärte, dass seine Investition noch nicht abgeschlossen sei.

Stellantis und LG hatten sich 2022 zusammengeschlossen, um Kanadas erste große Batteriefabrik in Windsor in der Provinz Ontario zu bauen. Bislang wurden laut einer früheren Erklärung mehr als 5 Milliarden kanadische Dollar, umgerechnet 3,65 Milliarden US-Dollar, in NextStar Energy investiert.

Der geplante Eigentümerwechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich globale Automobilhersteller aufgrund der nachlassenden Nachfrage in Nordamerika aus Elektrofahrzeugprojekten zurückziehen, nachdem die Trump-Regierung die Steuergutschriften für den Kauf neuer Elektrofahrzeuge in den USA gestrichen hat. Globale Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien passen ihre Produktion an die schleppende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen an und diversifizieren und erweitern gleichzeitig ihren Kundenstamm über den Automobilsektor hinaus.

Die LG Energy-Aktie notierte in Südkorea letztlich 2,53 Prozent tiefer bei 385.000 Won.

Von Kwanwoo Jun

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kittyfly / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
06.02.26 Stellantis Buy UBS AG
06.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
03.02.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shs 395 000,00 -1,86% LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shs
Stellantis 6,15 -24,14% Stellantis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen