|
01.05.2026 06:31:29
LG ENERGY SOLUTION informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
LG ENERGY SOLUTION gab am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4034,19 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -623,000 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6 555,00 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6 265,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 1369,564 KRW prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 6 170,20 Milliarden KRW umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!