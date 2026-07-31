LG ENERGY SOLUTION präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LG ENERGY SOLUTION hat am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

LG ENERGY SOLUTION vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1404,27 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1271,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 7 560,20 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LG ENERGY SOLUTION 5 565,41 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at