LG ENERGY SOLUTION Aktie
WKN DE: A3DCWX / ISIN: KR7373220003
|
24.12.2025 09:48:24
LG Energy Solution unit to sell US$2.86 billion US factory assets to Honda
This excludes land and equipment, and is meant to ‘improve joint venture operational efficiency’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shsmehr Nachrichten
|
08.12.25
|LG Energy Solution gewinnt Mercedes-Benz als Großkunden - Aktie zieht an (Dow Jones)
|
08.12.25
|MÄRKTE ASIEN/Keine klare Richtung vor Fed-Zinsentscheidung (Dow Jones)
|
29.10.25
|Ausblick: LG ENERGY SOLUTION gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: LG ENERGY SOLUTION stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shs
|388 000,00
|-0,39%