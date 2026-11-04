LG ENERGY SOLUTION vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LG ENERGY SOLUTION hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1268,80 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 1056,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9 643,40 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5 699,87 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at