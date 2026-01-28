LG ENERGY SOLUTION veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LG ENERGY SOLUTION hat am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1182,94 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2905,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,80 Prozent auf 6 141,48 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6 451,16 Milliarden KRW gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Verlust von 691,256 KRW je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 5 872,80 Milliarden KRW gerechnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 345,31 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren -4354,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 23 671,76 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25 619,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 884,914 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 23 537,38 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at