LG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LG veröffentlichte am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2161,27 KRW, nach 3812,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat LG 1 800,62 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 454,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at