LG HAUSYS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LG HAUSYS hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5465,17 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LG HAUSYS ein Ergebnis je Aktie von -1505,000 KRW vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 765,16 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 890,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4386,670 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 4485,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3 178,69 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3 572,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2279,00 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 3 249,48 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at