03.02.2026 06:31:28

LG HAUSYS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LG HAUSYS hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5465,17 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LG HAUSYS ein Ergebnis je Aktie von -1505,000 KRW vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 765,16 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 890,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4386,670 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 4485,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3 178,69 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3 572,04 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2279,00 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 3 249,48 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen