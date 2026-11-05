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05.11.2026 06:31:28
LG HAUSYS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LG HAUSYS hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1171,70 KRW gegenüber 1332,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 812,66 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 805,29 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
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