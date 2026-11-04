LG Household Health Care: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

LG Household Health Care lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 491,94 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1086,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat LG Household Health Care im vergangenen Quartal 1 577,40 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LG Household Health Care 1 579,95 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at