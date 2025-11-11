11.11.2025 06:31:28

LG Household Health Care präsentierte Quartalsergebnisse

LG Household Health Care veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1027,21 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LG Household Health Care 4044,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 580,00 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 713,63 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1216,89 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1 628,37 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen