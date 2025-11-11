LG Household Health Care präsentierte Quartalsergebnisse

LG Household Health Care veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1027,21 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LG Household Health Care 4044,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 580,00 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 713,63 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1216,89 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1 628,37 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at