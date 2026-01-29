29.01.2026 06:31:29

LG Household Health Care: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LG Household Health Care präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -13640,28 KRW. Ein Jahr zuvor waren -5110,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat LG Household Health Care im vergangenen Quartal 1 472,79 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LG Household Health Care 1 609,92 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 10427,047 KRW sowie einen Umsatz von 1 531,74 Milliarden KRW belaufen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4929,220 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 11281,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat LG Household Health Care 6 355,49 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 6 811,92 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2683,04 KRW ausgegangen, während der Umsatz auf 6 427,35 Milliarden KRW prognostiziert worden war.

