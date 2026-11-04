LG Household Health Care: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LG Household Health Care hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 491,94 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1099,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1 577,40 Milliarden KRW, gegenüber 1 579,95 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at