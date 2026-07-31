LG Household Health Care stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LG Household Health Care hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4322,05 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Household Health Care 2108,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 604,87 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 657,40 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at