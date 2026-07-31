LG Household Health Care: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LG Household Health Care stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4322,05 KRW gegenüber 2096,00 KRW im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LG Household Health Care in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 657,40 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 604,87 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at